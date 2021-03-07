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ATP

Тарпищев: Рублев не дал шансов Фучовичу в финале турнира АТР

Глава федерации отметил агрессивную манеру игры россиянина
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Андрей Рублев в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме не оставил шансов Мартону Фучовичу. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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В воскресенье Рублев выиграл у венгерского теннисиста в решающем матче турнира со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

"Рублев проповедует агрессивный стиль, быстро играет и не дает шанса сопернику в обмене ударами. На этом покрытии ничего не дал [Стефаносу] Циципасу (в полуфинале турнира - прим. ТАСС) и в финале тоже. Был более моторным, все закономерно. Приятно, что Андрей на ходу", - сказал Тарпищев.

Рублеву 23 года, он завоевал свой восьмой титул АТР и занимает восьмое место в рейтинге ассоциации.

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