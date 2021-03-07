"Локомотив" в третий раз обыграл "Йокерит" в первом раунде плей-офф КХЛ

ТАСС, 7 марта. Ярославский "Локомотив" в овертайме обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Все игры серии проходят на площадке "Локомотива".

Шайбы в составе победителей забросили Михаил Беляев (6-я минута) и Тему Пулккинен (20, 77). У финской команды отличились Сами Лепистё (31) и Никлас Енсен (57).

"Локомотив" повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертый матч пройдет 9 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, хельсинкская команда одержала победы в трех. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2019/20, который был досрочно завершен из-за коронавируса, "Йокерит" в первом раунде плей-офф обыграл "Локомотив" со счетом 4-2 в серии.

"Йокерит" выступает в КХЛ с сезона-2014/15, за это время хельсинкский клуб по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, высшим достижением команды является выход во второй раунд (2014/15, 2017/18). "Локомотив" играет в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), пропустив сезон-2011/12. Ярославский клуб также ни разу не оставался за пределами зоны плей-офф, в 2009 году команда дошла до финала Кубка Гагарина.