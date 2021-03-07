Свищев: медали российских лыжников на чемпионате мира дорогого стоят в условиях санкций

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поздравил сборную России с успешным выступлением на чемпионате мира по лыжным видам спорта в условиях санкций Всемирного антидопингового агентства. Мнением относительно итогов турнира он поделился с ТАСС.

Российские спортсмены завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую награду на турнире в Германии, все медали были добыты в лыжных гонках. В воскресенье в марафоне Александр Большунов финишировал третьим, однако победитель Йоханнес Клебо был дисквалифицирован за нарушение в финишном створе: норвежец не по правилам вел борьбу с российским спортсменом, сломав тому лыжную палку. В итоге Большунову было присуждено серебро.

"К сожалению, вместо того, чтобы восхищаться борьбой сильнейших за победу, спорт превратился в противостояние стран. Мы за чистый спорт, где должен побеждать сильнейший, - отметил Свищев. - Противостояние Большунова и Клебо стало некой интригой с чередой скандалов, претензий, обоюдных обвинений, которые выливаются в дисквалификации и штрафы. Наши ребята подошли к соревнованиям в роли мальчиков для битья, у них отняли флаг, гимн, национальные символы".

"И некоторые товарищи из других стран подумали, что это повод организовывать нападки на наших спортсменов. Но ребята оказались не из робкого десятка, справились с этим и добились результата. Мы поздравляем федерацию и команду в лице Елены Вяльбе с таким количеством медалей. Эти награды стоят дорогого в особенных условиях, условиях дискриминации с точки зрения спортивных санкций", - добавил он.

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в качестве команды Russian Ski Federation (Ассоциации лыжных видов спорта России).