Завьялов не считает, что Большунов должен был получить вторую золотую медаль в марафоне

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Александр Большунов не имел права претендовать на золото после финиша гонки на 50 километров на чемпионате мира согласно правилам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), так как не был на финише первым. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира 1982 года в эстафете Александр Завьялов.

Сборная Советского Союза, за которую на проходившем в Норвегии чемпионате мира 1982 года бежал на последнем этапе Завьялов, была на финише первой, опередив хозяев соревнований на несколько сотых секунды. Однако судьи спустя час после эстафеты приняли решение вручить золотые медали обеим командам. Спустя 29 лет на чемпионате мира в Германии жюри не стало отдавать второе золото в марафоне россиянину Александру Большунову, потерявшему лидерство за сотню метров до финиша из-за потери палки, которую ему сломал дисквалифицированный позднее норвежец Йоханнес Клебо. Победителем в итоге стал другой представитель Норвегии Эмиль Иверсен, который в начале финишного створа значительно уступал российскому лыжнику.

По мнению Завьялова, в обоих случаях судьи строго следовали букве правил, и предъявлять им какие-то претензии было бы неправильно. "Что касается нашей эстафеты, то я опередил норвежца на полботинка, или на несколько сотых секунды. А после Олимпийских игр 1980 года, когда финн Юха Мието уступил шведу Томасу Вассбергу в гонке на 15 км 0,01 секунды, было принято решение отменить сотые и сократить время до десятых. Поэтому согласно действовавшим на то время правилам победителями были в итоге признаны обе команды", - заметил собеседник ТАСС.

"Чувствовали ли мы тогда, что в отношении нас совершается несправедливость? А при чем тут это? На финише обе команды показали одинаковое время с точностью до десятых долей секунды, поэтому было принято решение вручить обеим золотые награды. Финнам и команде ГДР тогда же вручили бронзовые медали, они тоже финишировали одновременно", - продолжил Завьялов.

Финишировавший первым и впоследствии дисквалифицированный Клебо преодолел дистанцию за 2 часа 10 минут 52,2 секунды. Иверсен отстал от него на 0,7 секунды, Большунов - на 1,4 секунды.

"А в случае с Большуновым случилась беда, сначала столкновение, потом палку сломали. Люди сейчас кричат, что Саше нужно было тоже вручить золотую медаль, а за что вручить, я не понимаю. Сейчас сотые вернули, кто оказался на финише первым, тот и чемпион. И как можно присудить победу лыжникам, показавшим на финише разное время?" - добавил Завьялов.

"Не сравнивайте лыжи с фигурным катанием"

Чемпион мира 1982 года призвал не сравнивать сегодняшнюю ситуацию с той, что была на турнире фигуристов на Олимпиаде 2002 года, когда канадцы Джейми Сале и Давид Пеллетье были названы победителями турнира в парном катании вместе с россиянами Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе. "Фигурное катание - это вид спорта, в котором оценки выносят люди. В лыжных же гонках все определяет финишная черта", - подчеркнул собеседник ТАСС.