Кравцов положительно оценил результаты российской команды на чемпионате мира по шорт-треку

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов положительно оценивает итоги чемпионата мира по шорт-треку для сборной России, но считает, что команда не сумела полностью раскрыть свой потенциал. Об этом он рассказал ТАСС.

Российские шорт-трекисты на мировом первенстве завоевали одну серебряную и две бронзовые медали, все награды на счету олимпийского чемпиона Семена Елистратова. В мужской эстафете российская команда финишировала второй, но была дисквалифицирована.

"Семен выступил очень уверенно, хорошо. Если смотреть по количеству медалей, то получилось довольно уверенное выступление сборной. Команда, конечно, не раскрыла весь свой потенциал, но это шорт-трек, не во всем везло. Несколько раз упала Соня [Просвирнина], сняли нашу мужскую эстафету в финале, нарушение там было на грани, но судьям виднее", - отметил Кравцов.

"Хорошо себя проявили молодые ребята. Думаю, что в определенной степени сказалось и отсутствие стартов, в целом итоги чемпионата мира оцениваю положительно, - добавил собеседник ТАСС. - Надеюсь, впереди нас ждет полноценный год тренировок и соревнований перед играми, видно, кому и куда расти, это понимают и тренеры, у команды есть потенциал. Если бы не ряд оплошностей, то могли бы выступить лучше".