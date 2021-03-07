Федун: Промес чувствует себя лидером, он мотивировал партнеров в матче с "Краснодаром"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Нидерландский полузащитник Квинси Промес бился сам и мотивировал других в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), он чувствует себя лидером команды. Такое мнение журналистам высказал владелец "Спартака" Леонид Федун.

В воскресенье "Спартак" со счетом 6:1 обыграл "Краснодар", Промес отметился забитым голом. Этот матч стал для полузащитника вторым после возвращения в "Спартак".

"Было четыре поражения подряд, это беспокоило. Тедеско объявил команде, что уходит, после этого она играла неудачно. Сегодняшний матч доказал, что команда предана тренеру и нацелена зацепиться за Лигу чемпионов", - отметил Федун.

"Конечно, меня порадовал Антоха - Квинси. Он заводила, он старался, бился и подталкивал игроков. Такой футболист нам был нужен, который чувствует себя лидером не формально, а реально", - добавил Федун.

25 февраля "Спартак" объявил о подписании контракта на 3,5 года с Промесом, который до этого выступал за нидерландский "Аякс". С 2014 по 2018 год он играл за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и победителем Суперкубка России.

"Новый "Спартак" будет строиться вокруг него? У нас есть Ларссон, у нас много игроков. Конечно, Квинси обладает харизмой, он действительно игрок очень высокого класса. Повезло, что он решил доигрывать карьеру в "Спартаке", - заключил Федун.