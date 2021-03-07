Путин направил поздравительную телеграмму Большунову

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова, назвав его главным героем гонки на 50 км в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта, которая принесла спортсмену серебряную медаль. Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин направил поздравительную телеграмму получившему серебряную медаль в гонке на 50 км Александру Большунову", - сказал он. "Путин отметил, что именно Александр стал настоящим героем гонки", - подчеркнул Песков.

Ранее в воскресенье в германском Оберстдорфе в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта состоялась гонка на 50 км классическим стилем. Большунов лидировал перед последним поворотом. Однако в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо у россиянина сломалась палка, в результате чего он пропустил вперед и его, и шедшего третьим Эмиля Иверсена.

Штаб российской сборной подал протест. После рассмотрения протеста Клебо был дисквалифицирован, второе место было присуждено Большунову, победа перешла Иверсену, третьим стал Симен Крюгер. Вслед за этим протест подала норвежская команда, он не был удовлетворен.

Ранее Большунов на текущем чемпионате мира стал победителем в скиатлоне на 30 км, а также в составе сборной России стал вторым в мужской эстафете и третьим в командном спринте.

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