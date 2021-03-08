Передача Сергачева помогла "Тампе" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 8 марта. "Тампа" обыграла "Чикаго" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" шайбы забросили Ондржей Палат (24-я минута), Янни Гурд (25, 37), Виктор Хедман (28), Алекс Киллорн (55) и Пэт Мэрун (58). У "Чикаго" отличились Филипп Курашев (11), Маттиас Янмарк (16), Пиус Сутер (24). "Тампа" отыгралась со счета 0:3.

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 22 броска. Защитник Михаил Сергачев отметился результативной передачей в эпизоде с четвертым голом "Тампы", он набрал 16 (один гол + 15 передач) очков в сезоне. Форвард "Тампы" Александр Волков и защитник "Чикаго" Никита Задоров не отметились результативными действиями. Нападающий "Тампы" Никита Кучеров пропускает регулярный чемпионат НХЛ из-за травмы.