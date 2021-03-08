"Могло быть и 10:3". "Спартак" одержал самую крупную победу в истории над "Краснодаром"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Воскресные матчи 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) получились разнообразными по сюжету и отчасти смогли удивить. Ожидаемой получилась победа столичного "Динамо" над главным аутсайдером чемпионата России "Тамбовом" (2:0), тогда как добытая "Уфой" в меньшинстве ничья в игре против "Урала" (0:0) и разгромная победа "Спартака" над "Краснодаром" (6:1) были не столь прогнозируемыми.

Все матчи 21-го тура начинаются с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове. Он ушел из жизни 3 марта, ему было 59 лет. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года Розанов вернулся к работе, продолжая проходить лечение. Он работал комментатором с 1996 года, первоначально его профилем был хоккей, но со временем он стал комментировать и футбол. Со стороны "Спартака" матчу на "Открытие банк арене" против "Краснодара" предшествовала акция в поддержку бывшего главного тренера команды Олега Романцева. 2 марта стало известно о том, что 67-летний специалист был госпитализирован, он перенес операцию на сердце после инфаркта и 4 марта был переведен из реанимации в обычную палату. Ожидается, что сроки выписки тренера, который вместе с красно-белыми восемь раз выиграл чемпионат России, три раза - Кубок России, а также становился победителем чемпионата и Кубка СССР, станут известны 8 марта. "Спартак" и "Краснодар" подходили к матчу в неоптимальных составах. Из-за красной карточки, полученной в игре с "Рубином", на поле не смог появиться полузащитник красно-белых Роман Зобнин. Также на бровке не мог находиться главный тренер Доменико Тедеско, который продолжает отбывать трехматчевую дисквалификацию по итогам состоявшегося 12 декабря матча с "Сочи" (0:1). Немецкий специалист наблюдал за игрой команды в компании владельца клуба Леонида Федуна, который после игры сообщил журналистам, что лично пригласил тренера в свою ложу. Список потерь краснодарцев был более внушителен. В Москве тренерский штаб гостей во главе с Мурадом Мусаевым был вынужден обходиться без продолжающих восстановление от травм основного вратаря Матвея Сафонова, защитников Сергея Петрова, Дмитрия Стоцкого, Кристиана Рамиреса и Амбруаза Ойонго, а также нападающего Маркуса Берга. Последний из игроков обороны провел за "Краснодар" на поле меньше 20 минут, получил тяжелую травму и, как сообщил изданию "Спорт-Экспресс" агент игрока Адриен Дюран, вернулся во французский "Монпелье", из которого он пришел зимой на правах аренды. Перед воскресным матчем серии без побед "Спартака" и "Краснодара" насчитывали по четыре матча. Москвичи трижды кряду уступили в РПЛ: 0:1 "Сочи", 1:3 "Зениту" и 0:2 "Рубину", а также со счетом 0:2 проиграли в 1/8 финала Бетсити Кубка России московскому "Динамо". Южане успели потерпеть три поражения в 2021 году (2:3 и 0:1 от хорватского "Динамо" из Загреба в 1/16 финала Лиги Европы, а также 1:2 от "Сочи" в 1/8 финала Кубка России) и один раз сыграли вничью (2:2 в меньшинстве с "Уралом" в 20-м туре чемпионата России). "Краснодар" - комфортная команда для "Спартака" Последние результаты вынудили главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско отказаться от схемы в четыре защитника, которую команда наигрывала во время сборов. Возвращение к ставшей привычной при немецком специалисте схеме с тремя игроками обороны и активными флангами дало результат практически сразу. Уже на 62-й секунде игры нападающий Александр Соболев, которому в день матча исполнилось 24 года, открыл счет. Спустя шесть минут отличился вернувшийся в Москву после 2,5 лет выступлений за испанскую "Севилью" и нидерландский "Аякс" атакующий полузащитник Квинси Промес. Забив в ворота "Краснодара", 29-летний игрок достиг отметки в 100 очков по системе "гол плюс пас" (67+33) в составе "Спартака", позднее в матче нидерландец отметился голевым пасом.

Во втором тайме "Краснодар" попытался вернуться в игру, создал несколько опасных моментов у ворота Александра Максименко и сократил отставание в счете благодаря точному удару из-за штрафной в верхний угол ворот в исполнении полузащитника Юрия Газинского на 56-й минуте. Но "Спартак" ответил быстро, наказав увлекшегося попытками сравнять счет соперника: две контратаки с интервалом в три минуты завершились вторым голом Соболева и точным ударом шведского форварда Джордана Ларссона. При счете 4:1 за почти полчаса до финального свистка стало понятно, что краснодарцам вряд ли удастся спастись. Уверенность в этом укрепили вышедший на замену аргентинский нападающий Эсекьель Понсе и Ларссон, который установил окончательный счет - 6:1. Эта победа стала самой крупной в истории встреч этих команд, ранее ни один из клубов не выигрывал с разницей больше, чем в четыре мяча; при этом краснодарцы впервые в истории пропустили шесть мячей. Помощник Тедеско Андреас Хинкель на послематчевой пресс-конференции заявил, что два быстрых гола помогли "Спартаку" одержать победу. "Безусловно, нам это помогло, потом случилось несколько моментов, где нам немного повезло. Но если играть так, как мы делали это сегодня с самого начала, то подобное везение становится вполне логичным. В конце провели несколько очень хороших контратак, которые и решили исход матча", - отметил специалист, комментарий которого приводит пресс-служба "Спартака". В свою очередь главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева на пресс-конференции встретили вопросом об отставке после крупного поражения, на что он отреагировал так: "Это вопрос к руководству, я не готов на него ответить". "Болельщики и руководство не заслуживают такого результата, - признал специалист. - На поле не было команды, мы не доработали в каждой фазе игры и получили такой счет на табло. При счете 0:2 мы рисковали и шли вперед, "Спартак" всегда хорошо этим пользуется". Владелец "Спартака" Леонид Федун после игры пообщался с журналистами и признал, что "Краснодар" является удобным соперником для красно-белых, поскольку играет сам и дает делать это противнику. "Счет мог быть и 8:2, и 10:3; в футболе нужна удача, сегодня она была на нашей стороне, - сказал он. - Наверное, это лучшая игра при Тедеско. <…> С "Краснодаром" всегда играть интересно". Отдельно Федун высказался по поводу авторов двух первых мячей "Спартака" в ворота "Краснодара", Александра Соболева и Квинси Промеса. Первого он назвал надеждой сборной России, а второго - заводилой и лидером, причем не формальным, а реальным. Также он прокомментировал ситуацию с главным тренером Доменико Тедеско, контракт которого истекает летом, и он еще в конце прошлого года заявил, что не будет продлевать соглашение. "Если Тедеско принял решение, то его бесполезно переубеждать. Пока задача закончить сезон так, чтобы играть в новом сезоне в Лиге чемпионов. Новый тренер? Давайте придержим интригу до мая", - заявил владелец "Спартака". "Урал" не смог разыграть лишнего, "Тамбов" продлил серию без побед до 10 игр Матч в Екатеринбурге между "Уралом" и "Уфой" стал для команд вторым за неделю, 3 марта в столице Башкортостана они встречались в 1/8 финала Кубка России, та встреча завершилась крупной победой хозяев поля (3:0). В воскресенье сюжет мог повториться зеркально, поскольку уже на 14-й минуте игры прямую красную карточку получил полузащитник уфимцев Парфе Бизоза. Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев в разговоре с ТАСС поддержал решение арбитра удалить игрока "Уфы", который "в совершенно безобидной ситуации серьезно нарушил правила".

Несмотря на численное преимущество, которое "Урал" имел на протяжении 76 минут, екатеринбуржцы не сумели конвертировать его в забитые мячи, игра так и завершилась со счетом 0:0. Президент клуба Григорий Иванов отметил, что матч стал менее интересным после того, как соперник остался в меньшинстве. "Сопернику пришлось защищаться, он сыграл от обороны и взял очко, а мы, к сожалению, не сумели реализовать лишнего. По большому счету и моментов не создали", - признал он в разговоре с ТАСС. В свою очередь генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков заявил, что его команда могла рассчитывать на большее в равных составах. "Начали мы матч хорошо, завладели инициативой, но удаление спутало нам все карты, - сказал ТАСС представитель клуба из столицы Башкортостана. - Перед тем, как матч начался, мы рассчитывали на победу, но после красной карточки ничья для нас - нормальный результат. В равных составах, думаю, мы бы дожали "Урал". Во втором матче дня "Динамо" дома уверенно обыграло "Тамбов" (2:0), не затратив на это больше сил, чем того бы требовала ситуация. Бело-голубые контролировали ход матча против последней команды чемпионата и забили по голу в концовке каждого из таймов. В первом случае голевую передачу Вячеславу Грулеву отдал 17-летний Арсен Захарян, который на прошлой неделе в игре с "Ахматом" (2:1) заработал пенальти и забил победный мяч. В самом конце второй сорокапятиминутки окончательный счет установил реализовавший пенальти Никола Моро. Серия "Тамбова" без побед насчитывает уже 10 матчей (восемь поражений и две ничьих), в последний раз тамбовчане побежали 18 октября, тогда на выезде был обыгран "Ротор". Зимой клуб из-за финансовых проблем мог сняться с РПЛ, решение о том, что он продолжит выступление в сезоне-2020/21, было принято на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза 19 февраля - за два дня до первого официального матча тамбовчан в 2021 году. До возобновления чемпионата состав "Тамбова" обновился, клуб покинуло большинство футболистов, им на смену пришли свободные агенты и игроки, которых в аренду на выгодных условиях отдали клубы РПЛ. Несмотря на поражение от "Динамо", спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил ТАСС, что ему не в чем упрекнуть игроков, а также отметил, что команда не бросила играть во втором тайме несмотря на то, что проигрывала. "Прогресс очевиден, но за две недели построить команду невозможно. В дальнейшем будем выглядеть только лучше", - отметил он. 21-й тур РПЛ завершится в понедельник матчами "Арсенал" (Тула) - "Локомотив" (Москва) и "Рубин" (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург).