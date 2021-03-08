"Питтсбург" выиграл у "Рейнджерс" в матче НХЛ. Малкин набрал два очка

Малкин также отметился результативной передачей в эпизоде со второй шайбой, всего в текущем сезоне он набрал 18 (6+12) очков. Нападающий был признан второй звездой матча. Бучневич сделал 100-ю голевую передачу в лиге, всего в его активе 166 (66 голов + 100 передач) очков. В текущем сезоне на его счету 19 очков (7+12). Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев пропустил три гола в течение минуты и был заменен.