"Питтсбург" выиграл у "Рейнджерс" в матче НХЛ. Малкин набрал два очка

ТАСС, 8 марта. "Питтсбург" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У "Питтсбурга" отличились Джон Марино (17), Каспери Капанен (17), Сидни Кросби (18), Евгений Малкин (54) и Зак Эштон-Рис (57). В составе "Рейнджерс" шайбу забросил Мика Зибанежад (вторая минута), ему ассистировал российский форвард Павел Бучневич.
Малкин также отметился результативной передачей в эпизоде со второй шайбой, всего в текущем сезоне он набрал 18 (6+12) очков. Нападающий был признан второй звездой матча. Бучневич сделал 100-ю голевую передачу в лиге, всего в его активе 166 (66 голов + 100 передач) очков. В текущем сезоне на его счету 19 очков (7+12). Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев пропустил три гола в течение минуты и был заменен.
Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин пропустил очередную игру в связи с вынужденным отпуском из-за обвинений бывшего главного тренера подмосковного "Витязя" Андрея Назарова в избиении 18-летней гражданки Латвии десятилетней давности. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин не принял участие в матче из-за травмы.
В турнирной таблице Восточного дивизиона "Питтсбург" идет четвертым, набрав 29 очков в 24 играх. "Рейнджерс" занимают шестое место, имея в активе 23 очка в 23 играх. В следующем матче команды сыграют друг против друга 10 марта.