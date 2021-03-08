"Калгари" проиграл "Оттаве". Нестеров набрал первое очко после возвращения в НХЛ

Первое очко в сезоне набрал российский защитник "Калгари" Никита Нестеров. Олимпийский чемпион 2018 года и бронзовый призер чемпионата мира - 2019 вернулся в НХЛ перед началом этого сезона, подписав однолетний контракт с канадским клубом. С 2017 года он выступал за ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина - 2019. До этого в НХЛ защитник выступал за "Тампу" и "Монреаль", всего на его счету 152 матча в регулярных чемпионатах и 34 (9+25) очка.

Голевой передачей также отметился защитник "Оттавы" Никита Зайцев. В этом сезоне на его счету 9 (0+9) очков в 27 матчах. Защитник Артем Зуб, а также форварды Артем Анисимов и Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.