Олимпийские чемпионы обыграли иркутян в хоккейном матче на льду Байкала

БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ /Иркутская область/, 8 марта. /ТАСС/. Хоккейный матч между олимпийскими чемпионами и представителями Иркутской области, который прошел в понедельник на льду Байкала в рамках Года Байкала, завершился со счетом 8:6 в пользу звезд хоккея, передает корреспондент ТАСС.

Товарищеская игра прошла на льду Байкала - в поселке Большое Голоустное. Игроков ожидала солнечная погода, температура воздуха была в пределах минус одного градуса, однако дул холодный ветер. Иркутскую область представляли члены правительства во главе с губернатором Игорем Кобзевым, депутаты законодательного собрания и юные хоккеисты, против них выступили олимпийские чемпионы - Вячеслав Фетисов, который также возглавляет Всероссийскую организацию охраны природы, Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский.

Матч завершился со счетом 8:6 в пользу команды звезд хоккея. Открыт счет был уже на первой минуте игры, когда в ворота сборной команды Иркутской области забил хоккеист Валерий Каменский. На последних минутах матча Кобзев попытался приблизить команду к сравнению счета с соперником, однако именитые спортсмены отстояли ворота.

"Даем себе наказ, что в течение года мы подработаем команду и выступим достойно с олимпийскими чемпионами. Сегодня проиграли, но, я думаю, выиграла дружба. Сегодня мы почувствовали энергетику олимпийских чемпионов, все видели проходы Вячеслава Фетисова, Андрея Коваленко, Александра Якушева, Алексея Касатонова, Валерия Каменского. Я думаю, наши встречи будут постоянными", - сказал журналистам по итогам игры Кобзев.

Он уточнил, что на коньках не стоял с детства - уже почти 40 лет, однако игра его очень заинтересовала "своей изобретательностью и командными моментами". Главное, как подчеркнул глава региона, что подобные акции привлекают внимание к проблемам озера.

Вячеслав Фетисов высоко оценил качество льда на озере Байкал и, как он рассказал журналистам, посвятил свой гол всем женщинам мира в честь Восьмого марта. "Я думаю, это лучшая моя игра, самый большой приз, который мы сегодня предложили, - спасти планету Земля от экологической катастрофы. Лед очень чистый и быстрый, и это еще один аргумент в пользу того, чтобы Байкал сохранить и ничего здесь не уничтожить. Это общая задача", - сказал он.

О Годе Байкала

В воскресенье в Иркутской области открыли Год Байкала. Его календарь включает 66 мероприятий и инфраструктурных проектов, в том числе строительство очистных сооружений и дорог. Хоккейный матч стал одним из первых событий Года Байкала. Для привлечения внимания к экопроблемам озера такие матчи планируется сделать ежегодными.

Байкал, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия и самое популярное туристическое направление в Иркутской области и Республике Бурятия. Туризм на Байкале является круглогодичным. Зимний Байкал широко известен прозрачным льдом, который привлекает туристов со всего мира.