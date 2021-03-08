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НХЛ

Главный тренер "Вашингтона" похвалил Самсонова за игру в матче НХЛ с "Филадельфией"

Столичная команда победила со счетом 3:1, российский вратарь отразил 36 бросков

ТАСС, 8 марта. Российский голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов провел хорошую игру против "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение высказал главный тренер столичного клуба Питер Лавиолетт, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

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"Вашингтон" в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 3:1, Самсонов отразил 36 бросков.

"Я думаю, что он провел действительно очень сильную игру, - сказал Лавиолетт. - У него было несколько великолепных сейвов, а также сейвов, которые вы надеетесь, что ваш вратарь будет делать. Это было сложно, но он их делал весь вечер".

Самсонов провел свой второй матч после заражения коронавирусом, из-за которого он не играл с 20 января по 7 февраля. Всего в этом сезоне россиянин провел 5 матчей и одержал 3 победы.

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