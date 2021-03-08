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Футбол в России

Футболист "Спартака" Хендрикс прокомментировал разгром "Краснодара"

Красно-белые одержали победу со счетом 6:1

ТАСС, 8 марта. Московский футбольный клуб "Спартак" провел очень хорошую игру с "Краснодаром". Такое мнение высказал полузащитник красно-белых Йоррит Хендрикс, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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"Спартак" в воскресенье дома разгромил "Краснодар" со счетом 6:1 в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Москвичи прервали серию из четырех поражений в официальных матчах во всех турнирах.

"Очень хорошая игра, - сказал Хендрикс. - Что случилось с "Краснодаром"? Мы их убили. Следующий матч с "Динамо"? Теперь мы должны побеждать".

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. В 22-м туре красно-белые на выезде сыграют с московским "Динамо", матч состоится на "ВТБ-Арене" 13 марта.

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