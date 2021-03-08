Матч "Арсенал" - "Локомотив" пройдет без использования офсайдных линий VAR

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Матч 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским "Арсеналом" и московским "Локомотивом" пройдет без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

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Встреча пройдет в понедельник в Туле, начало - 14:00 мск.

"По причине неготовности стадиона не удалось вовремя провести калибровку офсайдных линий. В связи с этим использование технологии определения офсайда в данном матче невозможно. Наличие компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB [Международного совета футбольных ассоциаций] и протокола VAR. Ожидается, что основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме", - сообщили в РФС.

"Арсенал" после 20 матчей занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. "Локомотив" с 31 очком располагается на седьмой позиции.