Комиссия РФС признала ошибочным удаление игрока "Рубина" Абильдгора в матче со "Спартаком"

ТАСС, 8 марта. Арбитр Сергей Лапочкин ошибся, показав вторую желтую карточку полузащитнику "Рубина" Оливеру Абильдгору в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака". Такое решение на заседании вынесла экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭКС РФС), сообщает пресс-служба РФС.

Матч "Спартак" - "Рубин" прошел 28 февраля в Москве и завершился победой казанской команды со счетом 2:0. Абильдгор был удален за вторую желтую карточку на 71-й минуте.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист "Рубина" Оливер Абильдгор совершил обычное нарушение правил по неосторожности, не требовавшее вынесения предупреждения", - говорится в сообщении. Также комиссия постановила, что судья правильно вынес предупреждение (четвертое в сезоне, что ведет к дисквалификации на один матч) игроку "Рубина" Сильвие Бегичу на 26-й минуте матча.

В ЭСК РФС в числе прочих рассмотрели обращение санкт-петербургского "Зенита" с просьбой разобрать эпизод матча против "Ростова" (2:2) с участием защитника команды Деяна Ловрена и полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна на 54-й минуте встречи. Ловрен получил в этом эпизоде желтую карточку за нарушение против Норманна, однако главный тренер петербуржцев Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции заявил, что, по его мнению, в том эпизоде был фол со стороны игрока "Ростова".

"Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота "Ростова" и не вынес вторую желтую карточку Матиасу Норманну на 54-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что в отношении футболиста "Зенита" Деяна Ловрена совершена задержка за майку небольшой интенсивности, которая усиливается самим игроком", - говорится в решении комиссии.