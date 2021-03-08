Васильков: победа "Спартака" над "Краснодаром" стала радостной весточкой для Романцева

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Победа московского футбольного клуба "Спартак" над "Краснодаром" (6:1) в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стала радостной весточкой для бывшего главного тренера красно-белых и сборной России Олега Романцева. Такое мнение ТАСС высказал бывший врач "Спартака" и сборной России Юрий Васильков.

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67-летний Романцев был госпитализирован с инфарктом 2 марта. Ему была проведена операция на сердце. 4 марта он был переведен из реанимации в обычную палату.

"Олег Иванович 2 марта был госпитализирован, скорая помощь диагностировала инфаркт, - сказал Васильков. - К счастью, этот инфаркт подвергается оперативному лечению, операция прошла удачно, состояние его удовлетворительное".

"Вчера "Спартак" отличился громкой победой, это тоже радостная весточка для Олега Ивановича. Все идет по задуманному плану врачей, скоро мы его увидим дома. Все обошлось, теперь режим, соблюдение предписаний, в дальнейшем все будет хорошо", - добавил собеседник агентства.

Вместе со "Спартаком" Романцев стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР. Вместе со сборной России он принял участие в финальном турнире чемпионата Европы - 1996 и чемпионата мира - 2002, оба раза команда не сумела преодолеть групповой этап.