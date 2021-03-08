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КХЛ

Травмированный форвард "Динамо" Спунер будет диджеем на раскатке перед матчем КХЛ со СКА

Один из лидеров клуба получил травму в концовке регулярного чемпионата и с тех пор на лед не выходил

ТАСС, 8 марта. Форвард минского "Динамо" Райан Спунер будет диджеем на раскатке перед четвертым матчем серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Об этом сообщается в Twitter белорусского клуба.

Матч в Минске начнется в понедельник в 17:10 мск. Счет в серии до четырех побед - 3-0 в пользу СКА.

Один из лидеров минского клуба Спунер получил травму в концовке регулярного чемпионата и с тех пор на лед не выходил. В этом сезоне он провел 36 матчей и набрал 39 (6+33) очков.

 

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