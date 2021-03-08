Травмированный форвард "Динамо" Спунер будет диджеем на раскатке перед матчем КХЛ со СКА

ТАСС, 8 марта. Форвард минского "Динамо" Райан Спунер будет диджеем на раскатке перед четвертым матчем серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Об этом сообщается в Twitter белорусского клуба.
Матч в Минске начнется в понедельник в 17:10 мск. Счет в серии до четырех побед - 3-0 в пользу СКА.
Один из лидеров минского клуба Спунер получил травму в концовке регулярного чемпионата и с тех пор на лед не выходил. В этом сезоне он провел 36 матчей и набрал 39 (6+33) очков.
Сегодня ди-джеем на предматчевой раскатке будет выпускник гарвардской школы музыки Райан Спунер— ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) March 8, 2021
Приходите на трибуны в 16:30 и слушайте треки нашего форварда
Будет классно
Билеты — https://t.co/KKf4pJKoUU pic.twitter.com/73nvbkVz8p