Травмированный форвард "Динамо" Спунер будет диджеем на раскатке перед матчем КХЛ со СКА

ТАСС, 8 марта. Форвард минского "Динамо" Райан Спунер будет диджеем на раскатке перед четвертым матчем серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Об этом сообщается в Twitter белорусского клуба.

Матч в Минске начнется в понедельник в 17:10 мск. Счет в серии до четырех побед - 3-0 в пользу СКА.

Один из лидеров минского клуба Спунер получил травму в концовке регулярного чемпионата и с тех пор на лед не выходил. В этом сезоне он провел 36 матчей и набрал 39 (6+33) очков.