Футболист "Локомотива" Чорлука пропускает матч с "Арсеналом" из-за повреждения

ТАСС, 8 марта. Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука, пропускающий матч 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", получил повреждение. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Матч в Туле начался в 14:00 мск, к 21-й минуте встречи счет не открыт.

По предварительным прогнозам, защитник должен вернуться в строй к матчу 22-го тура против "Сочи", который запланирован в Москве 14 марта.

В нынешнем сезоне Чорлука принял участие в 22 матчах за "Локомотив" в разных турнирах, в которых отличился одной голевой передачей.