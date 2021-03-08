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Футбол в России

Футболист "Локомотива" Чорлука пропускает матч с "Арсеналом" из-за повреждения

По предварительным прогнозам, защитник сможет сыграть в матче следующего тура против "Сочи"
Ведран Чорлука Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Ведран Чорлука
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 8 марта. Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука, пропускающий матч 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", получил повреждение. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Матч в Туле начался в 14:00 мск, к 21-й минуте встречи счет не открыт.

По предварительным прогнозам, защитник должен вернуться в строй к матчу 22-го тура против "Сочи", который запланирован в Москве 14 марта.

В нынешнем сезоне Чорлука принял участие в 22 матчах за "Локомотив" в разных турнирах, в которых отличился одной голевой передачей.

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