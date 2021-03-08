Менеджер: сроки боя-реванша между Яном и Стерлингом зависят от американца

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 8 марта. /ТАСС/. Сроки проведения боя-реванша между обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейном Стерлингом и россиянином Петром Яном зависят от американского спортсмена. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Саят Абдрахманов.

Бой между спортсменами, прошедший в воскресенье в Лас-Вегасе, завершился дисквалификацией Яна после запрещенного удара коленом в четвертом раунде.

"Конечно, неприятная ситуация и не тот исход, которого мы ждали и хотели, - сказал менеджер. - Но точка в этом противостоянии не поставлена - будет реванш. Стерлинг сам сказал, что хочет реванш, UFC хочет реванш. Естественно, мы тоже хотим его как можно скорее".

"Здесь единственная сложность только в том, когда пройдет бой. Все будет зависеть от готовности Стерлинга. Нужно набраться терпения и уже в ответном поединке не оставлять никаких вопросов", - добавил Абдрахманов.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт отмечал, что реванш будет организован в ближайшее время.