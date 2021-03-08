В Федерации фристайла России прокомментировали бронзу Смирновой на чемпионате мира

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Бронзовая медаль российской фристайлистки Анастасии Смирновой на чемпионате мира в могуле показывает, что национальная команда находится на верном пути и может соперничать с мировыми лидерами. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

В финале Смирнова набрала 79,41 балла. Победу одержала олимпийская чемпионка француженка Перрин Лаффон (82,11), второе место заняла представительница Казахстана Юлия Галышева (79,52). Россиянка Виктория Лазаренко стала девятой (76,28), Анастасия Первушина - 18-й (71,84), Екатерина Огнева - 32-й (48,78). У мужчин победил олимпийский чемпион канадец Микаэль Кингсбери, ставший пятикратным чемпионом мира (87,36). Вторым стал француз Бенжамен Каве (82,43), третьим - казахстанец Павел Колмаков (82,23). Россиянин Никита Новицкий занял четвертое место (81,34), Михаил Алейников - 23-е (73,92), Артем Шульдяков - 25-е (73,71), Никита Андреев - 45-е (35,45).

"Для нас это очень важный результат, к которому мы долго шли. Это говорит о том, что у нас умеют работать регионы, тренерский штаб. Сегодня действительно была борьба, и мы очень рады, что Настя смогла завоевать медаль. Виктория Лазаренко могла бы побороться, но немного ошиблась, не хватило буквально двух баллов, но у нее еще все впереди", - отметил Курашов.

"Уверен, что у наших девочек будут медали. Очень хорошо себя проявил Никита Новицкий, занявший четвертое место, - добавил Курашов. - У нас хороший потенциал, мы можем и будем бороться, и эти результаты говорят о том, что мы на правильном пути. Было много критики, когда в 2016 году менялся тренерский штаб, но сейчас видим, что мы можем бороться с мировыми лидерами".

Смирновой 18 лет, она впервые завоевала медаль на чемпионате мира. Россиянка дважды была третьей на этапах Кубка мира (в январе 2020 года в Канаде и в декабре того же года в Финляндии).