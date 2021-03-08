Капелло считает, что футболист "Аталанты" Миранчук становится лучше с каждым матчем

ТАСС, 8 марта. Российский полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук становится лучше с каждым матчем за клуб. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс ".

Миранчук перешел из "Локомотива" в "Аталанту" в сентябре 2020 года. В составе новой команды он за это время принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и по итогам января был признан игроком месяца в клубе.

"Что касается Миранчука, он играет очень хорошо. Он понимает стиль "Аталанты" и становится лучше с каждым матчем, - сказал Капелло. - Он действительно футболист с очень высокими способностями. Для него сейчас очень важно продолжать работать".

"Непопадание в состав - это не проблема Миранчука, тренер выбирает игроков, которые ему нужны под определенную роль. Я уважаю любое тренерское решение", - отметил специалист. Также с января 2021 года в чемпионате Италии за "Фиорентину" играет российский нападающий Александр Кокорин. "Игру Кокорина я еще пока вообще не видел, не могу ничего сказать о нем", - добавил Капелло.

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы. После ряда неудачных игр на отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года летом 2015-го было объявлено о прекращении работы Капелло на посту главного тренера сборной России.

Специалист также возглавлял итальянские "Милан", "Рому", "Ювентус", испанский "Реал" и сборную Англии. Пять раз он приводил клубы к победе в чемпионате Италии, также Капелло является двукратным победителем испанского первенства в качестве тренера "Реала". С июня 2017 года он возглавил китайский клуб "Цзянсу Сунин", в апреле 2018-го специалист объявил о завершении тренерской карьеры.