Судья ММА считает, что Стерлинг симулировал травму и бой с Яном можно было продолжить

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 8 марта./ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг перехитрил рефери и врача в поединке против россиянина Петра Яна, бой можно было продолжить. Такое мнение ТАСС высказал судья Виктор Корнеев.

В воскресенье Ян был дисквалифицирован в поединке со Стерлингом, прошедшем в Лас-Вегасе, из-за удара коленом в партере (когда хотя бы один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях) в четвертом раунде и расстался с титулом в легчайшем весе.

"Стерлинг уверенно стоит на колене, что означает положение "партер", - сказал Корнеев. - Невозможно было признать бой несостоявшимся, поскольку прошла большая часть поединка. Бой по сути завершился в конце четвертого раунда, объявить его несостоявшимся было бы неверно по отношению к правилам. Возможно, Петр Ян на эмоциях решил провести этот удар, до конца не осознавая позиции "стойка" и "партер".

"Рефери мог бы дать фол за запрещенный удар - снять с Петра Яна два балла и продолжить бой после того, как Стерлинг оправился бы от удара после предназначенных для этого пяти минут. Но Стерлинг, видимо поняв, что проигрывает бой, решил воспользоваться данной ситуацией и по сути перехитрил врача, понимая, что на кону чемпионский пояс и, можно сказать, просимулировав", - добавил судья.