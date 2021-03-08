"Барыс" обыграл "Металлург" и снова сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Уперлись в стену. "Спартак" третий раз подряд проиграл ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Мэтт Фрэттин (20-я минута), Джесси Блэкер (27), Роман Старченко (53) и Кирилл Панюков (60). У "Металлурга" отличились Николай Прохоркин (4) и Николай Голдобин (25).

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. "Металлург" выиграл первый матч в Магнитогорске (7:4) и первый матч в Нур-Султане (2:1), на счету "Барыса" победа во втором матче в Магнитогорске (2:1 ОТ). Следующая встреча пройдет в Магнитогорске 10 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, "Металлург" одержал победы в трех. В плей-офф команды встретились в четвертый раз. В сезоне-2019/20 "Барыс" в первом раунде впервые выиграл серию плей-офф у "Металлурга" (4-1), в 2012 году казахстанский клуб уступил в первом раунде (3-4), в 2017-м - во втором (0-4).

"Барыс" выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением "Барыса" является выход во второй раунд Кубка Гагарина. "Металлург" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Магнитогорска является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16).