Бывший арбитр Алан Снодди вошел в экспертно-судейскую комиссию РФС

ТАСС, 8 марта. Бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Алан Снодди из Северной Ирландии вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Снодди был судьей категории ФИФА на протяжении 20 лет. Он обслуживал матчи финальных этапов чемпионатов мира в Мексике (1986) и Италии (1990), а также молодежного чемпионата мира в Саудовской Аравии (1989). Всего на его счету 106 международных матчей.

С 2004 по 2017 год Снодди являлся инспектором Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С 2008 года занимает должность специального советника судейской конвенции УЕФА, с 2016 года - технического инструктора ФИФА, с 2017-го - технического инструктора УЕФА. На протяжении двух последних лет являлся старшим курс-лидером центра повышения судейской квалификации УЕФА.