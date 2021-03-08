Игрок "Спартака" Жиго назвал Промеса особенным футболистом, способным решать эпизоды

ТАСС, 8 марта. Французский защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго назвал нидерландского полузащитника Квинси Промеса особенным футболистом, который в состоянии решать судьбу матчей. Комментарий спортсмена приводит газета "Спорт-Экспресс".

25 февраля "Спартак" объявил о подписании контракта на 3,5 года с Промесом, который до этого выступал за нидерландский "Аякс". С 2014 по 2018 год он играл за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

"Мы очень рады, что Промес вернулся домой. И, конечно же, это огромный плюс для всей команды, - сказал Жиго. - Мы все надеемся, что он продолжит играть так, как и в свой первый приход в "Спартак", потому что Квинси - особенный футболист, способный решать эпизоды и матчи. Он движет команду вперед".

В нынешнем сезоне Промес провел два матча в составе красно-белых, в которых забил один мяч. Жиго является игроком "Спартака" с 2018 года. В текущем сезоне на его счету 20 матчей и три гола.

"Спартак" с 38 очками в 21 матче занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.