Футболистки "Локомотива" выиграли первый в истории женский Суперкубок России

ТАСС, 8 марта. Женский футбольный клуб "Локомотив" обыграл со счетом 1:0 ЦСКА в матче за Суперкубок России. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Единственный гол на счету Марины Федоровой (38-я минута).

ЦСКА является действующим чемпионом страны. В предпоследнем туре первенства футболистки "Локомотива" сыграли вничью с "Рязанью-ВДВ" (2:2) и потеряли шансы на чемпионство. Позднее Российский футбольный союз (РФС) признал ошибочным решение арбитра не назначать пенальти в ворота рязанской команды в концовке игры, результат матча был оставлен в силе. В последнем туре ЦСКА и "Локомотив" должны были сыграть друг с другом, но встреча была отменена из-за случаев заражения коронавирусом в составе ЦСКА.

"Локомотив" в декабре выиграл Кубок России, обыграв в решающем матче по пенальти ЦСКА (основное время 0:0, пенальти - 4:2). Команда основана в 2018 году. Она дважды становилась серебряным призером чемпионата России (2019, 2020).

Женский Суперкубок России прошел впервые в истории и открыл сезон-2021. Даты старта нового сезона Суперлиги и розыгрыша Кубка России пока не утверждены.