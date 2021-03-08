Фристайлистке Смирновой не хватало российского флага на награждении на чемпионате мира

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Призёр чемпионата мира по могулу Анастасия Смирнова призналась, что ей не хватало российского флага во время церемонии награждения. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу в могуле на чемпионате мира

В понедельник Анастасия Смирнова выиграла бронзовую медаль на турнире в Алма-Ате.

"К результатам относимся со сдержанным оптимизмом, впереди еще соревнования по парному могулу, готовимся к ним", - сказал старший тренер российской команды Шимбуев.

Смирнова в целом осталась довольна результатом. "Можно было и бы лучше проехать, сделать почетче движения. Как и всегда, поддерживала команда, тренируемся все вместе, болеем друг за друга. Было ли обидно за отсутствие флага на награждении? Было обидно, но все равно все знают, что мы из России", - подчеркнула она.

"Когда ты выходишь на старт - очень важно чувствовать себя хорошо, чтобы выполнить свою задачу и показать хороший результат, а не думать об этом", - добавил он.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Ассоциации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.