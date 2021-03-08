Хачатурянц: назначение Снодди положительно скажется на работе судейской комиссии РФС

ТАСС, 8 марта. Назначение бывшего арбитра категории Международной федерации футбола (ФИФА) Алана Снодди из Северной Ирландии в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) положительно скажется на ее работе. Такое мнение высказал председатель комиссии Ашот Хачатурянц, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

О назначении Снодди стало известно в понедельник. Помимо него в состав комиссии входят Сергей Зуев, Виктор Кашшаи, Сергей Фурса, Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк де Блекере, Вольфганг Штарк, Павел Каменцев.

"Алан Снодди очень опытный арбитр, который последние годы работает техническим инструктором в ФИФА и УЕФА [Союзе европейских футбольных ассоциаций] и обучает судей и инспекторов по всему миру самым современным стандартам судейства, - сказал Хачатурянц. - Алан добавит новый взгляд экспертно-судейской комиссии, так как он представляет британский стиль судейства с высокой степенью допуска, положительно влияющей на интенсивность футбола. Уверен, дополнительное высококомпетентное мнение положительно скажется на работе ЭСК".

Снодди был судьей категории ФИФА на протяжении 20 лет. Он обслуживал матчи финальных турниров чемпионатов мира в Мексике (1986) и Италии (1990), а также молодежного чемпионата мира в Саудовской Аравии (1989). Всего на его счету 106 международных матчей.

С 2004 по 2017 год Снодди работал инспектором УЕФА. С 2008 года занимает должность специального советника судейской конвенции УЕФА, с 2016 года - технического инструктора ФИФА, с 2017-го - технического инструктора УЕФА. На протяжении двух последних лет являлся старшим курс-лидером центра повышения судейской квалификации УЕФА.