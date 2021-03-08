Бартфельд считает верным решение судьи назначить пенальти в ворота "Зенита"

В понедельник казанский "Рубин" со счетом 2:1 обыграл петербургский "Зенит" в домашнем матче. На 38-й минуте игры полузащитник "Зенита" Далер Кузяев сыграл рукой в своей штрафной - мяч попал в нее после рикошета от тела. Карасев после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) и тщательного изучения эпизода решил назначить пенальти, который реализовал форвард "Рубина" Джордже Деспотович. На 75-й минуте гости сравняли счет благодаря точному удару Сердара Азмуна, в компенсированное ко второму тайму время Денис Макаров принес казанцам победу, а нападающий "Зенита" Артем Дзюба не реализовал пенальти.

"Рубин" вел атаку, и в момент, когда мяч попал в нижнюю часть тела, игрок "Зенита" поднял руку вверх и в сторону, - сказал Бартфельд. - От тела мяч попал в руку, которая помогла прервать передачу. Если бы у Кузяева, когда он играл коленом или бедром, рука была бы внизу и мяч чиркнул бы по ней, тогда нельзя было бы назначить 11-метровый. Но он развел руки и прервал передачу".

"Решение было тяжелое для Карасева. Вон сколько он времени провел у телевизора. Это произошло потому, что руки были разведены - раньше были такие указания, если игрок допускает технический брак, то это не считается игрой рукой. Но единственно верное решение было назначить пенальти", - подчеркнул бывший инспектор ФИФА.

"Зенит" после 21 тура занимает первое место в турнирной таблице, в активе команды из Санкт-Петербурга остается 42 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку московского ЦСКА составляет два очка. Набравший 34 очка "Рубин" поднялся на восьмую строчку. В 22-м туре казанцы 14 марта на выезде сыграют с "Уфой", петербуржцы днем ранее дома встретятся с грозненским "Ахматом".