Минское "Динамо" сократило отставание в серии плей-офф КХЛ против СКА

ТАСС, 8 марта. Минское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло на своей площадке петербургский СКА в четвертом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 13056 зрителей.

"Динамо" обыграло "Северсталь" и увеличило преимущество в счете в серии плей-офф КХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Артем Демков (24-я минута) и Денис Мосалев (47). У петербуржцев отличился Андрей Кузьменко (18).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. Три предыдущих матча противостояния выиграл СКА (4:2, 6:4, 4:3 ОТ).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержал СКА (4:2), в другом - "Динамо" (4:3 ОТ). В плей-офф команды встретились в первый раз.

СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). Минское "Динамо" пять раз выходило в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2014/15, 2016/17, 2020/21), команда ни разу не преодолевала первый раунд.