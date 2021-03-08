МОК не признал Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета Белоруссии

ТАСС, 8 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение в качестве временной обеспечительной меры не признать Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Об этом на пресс-конференции заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

"МОК не признает Виктора Лукашенко в качестве президента национального олимпийского комитета Белоруссии", - сообщил Адамс.

26 февраля Виктор Лукашенко, который является старшим сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко, был избран Олимпийским собранием на пост президента НОК Белоруссии. На этой должности он заменил Александра Лукашенко, который возглавлял организацию с 1997 года.

Ранее исполком МОК ввел санкции против руководства НОК Белоруссии, в том числе Виктора Лукашенко, который до этого занимал пост первого вице-президента. Это было связано с тем, что "руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации", что противоречит Олимпийской хартии. В прошлом году после выборов белорусского президента порядка 1 000 спортсменов подписались под письмом против насилия силовиков. Ранее сообщалось, что МОК также может принять дальнейшие меры, в том числе решение о выступлении белорусских спортсменов в Токио под нейтральным олимпийским флагом.