Румынский судья Колтеску дисквалифицирован до конца сезона из-за расистского скандала

ТАСС, 8 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал румынского арбитра Себастьяна Колтеску до конца сезона по итогам расследования инспектора департамента по этике УЕФА после расистского скандала в матче Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Башакшехиром". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

11 февраля УЕФА по итогам расследования инспектора департамента по этике УЕФА открыл дело в отношении резервного арбитра матча Колтеску и помощника главного арбитра Октавиана Совре. Судьи обвинялись по статье 11 дисциплинарного кодекса УЕФА (основные принципы поведения). В результате Колтеску отстранен от выполнения любых судейских функций до конца сезона-2020/21, Совре получил выговор. Также они должны будут пройти образовательную программу до 30 июня 2021 года в соответствии с условиями, определенными судейской комиссией УЕФА.

Помощник главного тренера "Башакшехира" Пьер Вебо, получивший красную карточку в том матче, которая впоследствии была аннулирована, дисквалифицирован на одну игру.

Матч шестого тура группового этапа, который начался 8 декабря, был прерван после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждала турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны Колтеску в адрес Вебо. Встреча была доиграна на следующий день и завершилась победой ПСЖ со счетом 5:1, матч обслуживала другая бригада судей.

По информации румынского журналиста Эмануэля Рошу, арбитры также подверглись расовой дискриминации.