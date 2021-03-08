Румынский судья Колтеску дисквалифицирован до конца сезона из-за расистского скандала

ТАСС, 8 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал румынского арбитра Себастьяна Колтеску до конца сезона по итогам расследования инспектора департамента по этике УЕФА после расистского скандала в матче Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Башакшехиром". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
- Открыто дело в отношении румынских судей из-за расистского скандала в матче Лиги чемпионов
- Арбитры матча ПСЖ - "Башакшехир" заявили, что сами подверглись расовой дискриминации
- СМИ: красная карточка тренеру ФК "Башакшехир" в прерванном матче с ПСЖ аннулирована
- Футболисты "Башакшехира" отказались от возобновления матча Лиги чемпионов с ПСЖ
11 февраля УЕФА по итогам расследования инспектора департамента по этике УЕФА открыл дело в отношении резервного арбитра матча Колтеску и помощника главного арбитра Октавиана Совре. Судьи обвинялись по статье 11 дисциплинарного кодекса УЕФА (основные принципы поведения). В результате Колтеску отстранен от выполнения любых судейских функций до конца сезона-2020/21, Совре получил выговор. Также они должны будут пройти образовательную программу до 30 июня 2021 года в соответствии с условиями, определенными судейской комиссией УЕФА.
Помощник главного тренера "Башакшехира" Пьер Вебо, получивший красную карточку в том матче, которая впоследствии была аннулирована, дисквалифицирован на одну игру.
Матч шестого тура группового этапа, который начался 8 декабря, был прерван после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждала турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны Колтеску в адрес Вебо. Встреча была доиграна на следующий день и завершилась победой ПСЖ со счетом 5:1, матч обслуживала другая бригада судей.
По информации румынского журналиста Эмануэля Рошу, арбитры также подверглись расовой дискриминации.