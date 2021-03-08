Министр спорта Татарстана считает, что "Рубин" может побороться за место в Лиге чемпионов

В понедельник "Рубин" в Казани обыграл действующего чемпиона России "Зенит" со счетом 2:1 в матче 21-го тура РПЛ. Для команды из столицы Татарстана эта победа над сине-бело-голубыми стала второй в сезоне-2020/21 - в Санкт-Петербурге казанцы также выиграли со счетом 2:1.

"Рубин" выступил в немного новом амплуа - в двух первых матчах после межсезонья, несмотря на сомнения, обыграл и "Спартак" со счетом 2:0, и сегодня удалось одержать победу над лидером чемпионата, - сказал Леонов. - Достаточно долго вели в счете, потом наш же [Сердар] Азмун (иранский нападающий с перерывами выступал за казанцев на протяжении периода с 2013 по 2018 год - прим. ТАСС) сравнял счет, но в дополнительное время удалось забить еще один мяч. Конечно же, "Зенит" - отличная команда, но сегодня "Рубин" оказался на высоте. Для нас это, конечно же, большая радость!"

"Мы болеем за нашу команду и хотим, чтобы так было всегда, - отметил министр спорта Татарстана. - Хочется, чтобы мы играли в еврокубках! Это основная задача - постараться за вторую часть чемпионата наверстать упущенное и быть в лидерах. С той игрой, которую "Рубин" показывал в матчах с грандами российского футбола, "Спартаком" и "Зенитом", нам удалось одержать верх, не умаляя при этом их достоинств".