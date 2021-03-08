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Футбол в России

Министр спорта Татарстана считает, что "Рубин" может побороться за место в Лиге чемпионов

Отставание казанского клуба от второго места, дающего право начать выступление в главном еврокубковом турнире со второго квалификационного раунда, составляет шесть очков
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Казанский футбольный клуб "Рубин" в текущем сезоне способен побороться за второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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В понедельник "Рубин" в Казани обыграл действующего чемпиона России "Зенит" со счетом 2:1 в матче 21-го тура РПЛ. Для команды из столицы Татарстана эта победа над сине-бело-голубыми стала второй в сезоне-2020/21 - в Санкт-Петербурге казанцы также выиграли со счетом 2:1.

"Рубин" выступил в немного новом амплуа - в двух первых матчах после межсезонья, несмотря на сомнения, обыграл и "Спартак" со счетом 2:0, и сегодня удалось одержать победу над лидером чемпионата, - сказал Леонов. - Достаточно долго вели в счете, потом наш же [Сердар] Азмун (иранский нападающий с перерывами выступал за казанцев на протяжении периода с 2013 по 2018 год - прим. ТАСС) сравнял счет, но в дополнительное время удалось забить еще один мяч. Конечно же, "Зенит" - отличная команда, но сегодня "Рубин" оказался на высоте. Для нас это, конечно же, большая радость!"

"Мы болеем за нашу команду и хотим, чтобы так было всегда, - отметил министр спорта Татарстана. - Хочется, чтобы мы играли в еврокубках! Это основная задача - постараться за вторую часть чемпионата наверстать упущенное и быть в лидерах. С той игрой, которую "Рубин" показывал в матчах с грандами российского футбола, "Спартаком" и "Зенитом", нам удалось одержать верх, не умаляя при этом их достоинств".

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"Рубин" после победы над "Зенитом" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Отставание от третьего и четвертого мест, которые дают право сыграть в третьем и втором квалификационных раундах нового турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - Лиги конференций, составляет три и четыре очка соответственно. Отставание от второй позиции, которая позволит команде начать выступление в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, равно шести очкам.

Собеседник агентства отметил, что для болельщиков очень важны победы. "Хочется вернуть Лигу чемпионов в Казань, в Татарстан. Сегодня даже об этом можно немного поговорить. Для "Рубина" при тех тренере и игроках, которые есть, думаю, это по силам", - резюмировал Леонов.

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