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ATP

В Сербии фейерверком встретили Джоковича, побившего рекорд пребывания первой ракеткой мира

8 марта теннисист начал 311-ю неделю на вершине мирового рейтинга, превзойдя достижение швейцарца Роджера Федерера
Встреча Новака Джоковича в Белграде Павел Бушуев/ТАСС
Описание
Встреча Новака Джоковича в Белграде
© Павел Бушуев/ТАСС

БЕЛГРАД, 8 марта. /ТАСС/. Фейерверком, аплодисментами и скандированием встретили в Сербии Новака Джоковича, который прибыл в Белград в статусе нового рекордсмена по пребыванию на вершине рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Чтобы снизить количество зрителей и уменьшить опасность заражения коронавирусом, торжественные встречи прошли сразу в нескольких точках сербской столицы, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Празднование стартовало у ресторана Джоковича в Новом Белграде. Здесь собрались около тысячи человек с флагами Сербии и плакатами "Ноле - король" (Ноле - так в Сербии уменьшительно-ласкательно зовут Новака Джоковича). Спортсмена встретили скандированием, аплодисментами и 10-минутным фейерверком.

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"Надеюсь, все вы получаете удовольствие от моей игры, знаю, что иногда заставляю вас нервничать, но я тоже переживаю. Что сказать, тем слаще успех, если бы все было легко, не было бы так интересно. Я всех вас люблю, всем большое спасибо! Я вижу здесь много детей, надеюсь, и они станут большими теннисистами", - обратился к собравшимся спортсмен.

После этого он спел со своими болельщиками, а затем раздал собравшимся памятные сувениры.

Второй точкой празднования стало здание городского совета Белграда, на несколько часов превратившееся в огромный экран, на котором были показаны ключевые моменты карьеры спортсмена. Несколько сотен человек, в основном юных спортсменов, около двух часов дожидались здесь встречи со своим кумиром. После того, как дети стали хором звать теннисиста, к ним наконец вышел Джокович вместе с заместителем градоначальника Гораном Весичем. Спортсмен раздал детям автографы, толпа встретила и проводила его овациями.

Национальный праздник

Новый рекорд Джоковича - 311 недель на первой строчке рейтинга ATP - отмечается в Сербии как национальный праздник. Как сообщили ТАСС в мэрии Белграда, в честь достижения все главные архитектурные объекты столицы будут окрашены в цвета национального флага. Подсветкой в виде сербского триколора окрасятся "Дворец Албания", здание горсовета, фонтан на площади Славия, Бранков мост, Мост на Аде.

8 марта Джокович начал 311-ю неделю на вершине мирового рейтинга. Серб превзошел рекордное достижение швейцарца Роджера Федерера (310 недель).

Джокович является победителем 18 турниров серии Большого шлема, первым игроком в истории Мирового тура АTP, выигравшим в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров серии "Мастерс". В его активе 82 победы на турнирах ATP.

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