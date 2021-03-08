Лыжник Иверсен заявил, что готов вернуть золотую медаль Клебо после рассмотрения апелляции

В воскресенье Клебо финишировал первым в марафоне на 50 км на чемпионате мира в германском Оберстдорфе, но позднее был дисквалифицирован после протеста сборной России. В борьбе на финишной прямой Клебо сломал палку лидировавшему на тот момент Александру Большунову, вследствие чего россиянин стал третьим, а Иверсен - вторым. После дисквалификации золотая медаль досталась Иверсену, серебряная - Большунову. Позднее сборная Норвегии подала апелляцию на решение о дисквалификации Клебо в апелляционную комиссию Международной лыжной федерации (FIS), которая в ближайшие дни может пересмотреть результаты гонки.

"Я бы без проблем вернул ему эту медаль. Для меня серебро, выигранное в этой гонке, стоит как золото", - ответил Иверсен на вопрос о возвращении медали после апелляции.

Также он отметил, что считает дисквалификацию соотечественника несправедливой. "Не думаю, что я заслужил золото, но чувствую, что действительно заслужил серебро. Я рад, но в то же время огорчен за Йоханнеса. Считаю его дисквалификацию действительно несправедливой", - добавил он.

Клебо 24 года, он является шестикратным чемпионом мира.