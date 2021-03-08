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Мировой футбол

Капитан сборной Словакии по футболу Гамшик стал игроком шведского "Гётеборга"

Лучший бомбардир национальной команды подписал контракт до 30 июня 2021 года
Марек Гамшик Lukas Grinaj/TASR via AP
Описание
Марек Гамшик
© Lukas Grinaj/TASR via AP

ТАСС, 8 марта. Словацкий полузащитник Марек Гамшик подписал контракт с шведским футбольным клубом "Гётеборг". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до 30 июня 2021 года. "Марек - трудолюбивый атакующий полузащитник, он сыграл большую роль в успехах "Наполи" и сборной Словакии, где был капитаном. Это футболист, который ставит команду на первое место. Его сильные стороны - понимание игры, умение всегда быть на шаг впереди и находить конструктивные решения в атаке", - сказал спортивный директор "Гётеборга" Понтус Фарнеруд.

Ранее газета Sportbladet сообщала, что летом на правах свободного агента в "Гётеборг" перейдет нападающий российского футбольного клуба "Краснодар" Маркус Берг.

До перехода в шведский клуб 33-летний Гамшик играл за китайский "Далянь Ифан" и итальянский "Наполи", в составе которого становился двукратным обладателем Кубка Италии и победителем Суперкубка Италии. Он восемь раз признавался футболистом года в Словакии.

С 2007 года выступает за сборную Словакии и является лучшим бомбардиром национальной команды (26 голов).

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