{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Зенит" не дает интриге угаснуть. Чемпион России в Казани драматично проиграл "Рубину"

На девятой компенсированной ко второму тайму минуте Артем Дзюба не реализовал пенальти
Вильмар Барриос Егор Алеев/ТАСС
Описание
Вильмар Барриос
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 8 марта. Борьба за титул чемпиона России по футболу обострилась в Международный женский день - действующий обладатель трофея петербургский "Зенит" в 21-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде проиграл казанскому "Рубину" со счетом 1:2. В другой встрече игрового дня проводящий неудачный сезон серебряный призер прошлого сезона московский "Локомотив" в Туле со счетом 3:0 победил местный "Арсенал".

На эту тему
"Могло быть и 10:3". "Спартак" одержал самую крупную победу в истории над "Краснодаром"

"Зенит" под руководством главного тренера Сергея Семака неудачно начал 2021 год - сначала команда на "Газпром-Арене" проиграла тульскому "Арсеналу" (1:2) в 1/8 финала Бетсити Кубка России, а затем также на своем поле в большинстве упустила победу над "Ростовом" (2:2) в матче 20-го тура РПЛ, пропустив второй мяч в концовке игры. За двумя играми в Санкт-Петербурге последовал первый выезд после зимней паузы - в Казани сине-бело-голубые потерпели третье поражение в текущем чемпионате. Ранее в РПЛ "Зенит" проигрывал только "Динамо" (0:1, на выезде) и тому же "Рубину" (1:2, дома).

Игра на "Ак Барс Арене" получилась событийной - до перерыва "Зенит" имел несколько моментов для того, чтобы открыть счет, но вратарь казанцев Юрий Дюпин здорово играл на последнем рубеже, а в тех моментах, когда его усилий не хватало, на помощь "Рубину" приходил каркас ворот. В матче против действующего чемпиона "Рубин" был вынужден обходиться сразу без восьми игроков: трех дисквалифицированных - защитника Силвие Бегича, а также полузащитников Оливера Абильдгора и Олега Шатова; и пяти травмированных - игроков обороны Михаила Меркулова и Алексея Грицаенко, а также хавбеков Александра Зуева, Хван Ин Бома и Мицуке Сайто. К этим кадровым потерям в начале первого тайма добавилась еще одна - новичок команды Леон Мусаев, перешедший в "Рубин" из "Зенита", случайно получил удар по лицу от партнера по команде Филипа Уремовича - хорват разбил нос одноклубнику, и тот был заменен.

На эту тему
"Рубин" второй раз в сезоне обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

На 36-й минуте матча полузащитник "Зенита" Далер Кузяев коснулся рукой мяча после рикошета от своего тела в штрафной площади сине-бело-голубых, но главный арбитр встречи Сергей Карасев игру не остановил. В дело вмешались судьи, работавшие с системой видеоассистента рефери (VAR), - после их подсказки Карасев около четырех минут изучал повтор эпизода с разных ракурсов и все же назначил пенальти, который реализовал сербский нападающий "Рубина" Джордже Деспотович. Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд в разговоре с ТАСС назвал решение назначить 11-метровый удар правильным, а также высказался по поводу того, что на его принятие ушло так много времени. "Это произошло потому, что руки были разведены - раньше были такие указания, если игрок допускает технический брак, то это не считается игрой рукой. Но единственно верное решение было назначить пенальти", - отметил собеседник агентства.

После перерыва преимущество "Зенита" стало подавляющим, но гости сумели сравнять счет только на 75-й минуте - отличился иранский нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун, который ранее выступал за "Рубин". При счете 1:1 обе команды продолжили играть на победу, придерживаясь своего стиля, - петербуржцы массированно шли вперед, а казанцы ждали шанса на контратаку. Он представился в компенсированное ко второму тайму время - Денис Макаров со своей половины поля выбежал на защитников "Зенита" Деяна Ловрена и Дугласа Сантоса, раскачал их ложными замахами и отправил мяч в дальний угол ворот Андрея Лунева - 2:1.

На эту тему

Даже после того, как "Рубин" вновь повел в счете, "Зенит" не опустил руки и продолжил идти вперед - за настойчивость гости были вознаграждены пенальти, который после вмешательства VAR был назначен за фол защитника Карла Старфельта на полузащитнике Алексее Сутормине. Одиннадцатиметровый отправился исполнять Артем Дзюба - его удар получился недостаточно сильным, и Юрий Дюпин спас для своей команды победу. Для форварда "Зенита" этот пенальти стал вторым нереализованным в чемпионате России сезона-2020/21 и десятым - в карьере.

' Матч ТВ/YouTube'

Амбиции "Рубина" и шансы "Зенита" на третий подряд титул

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции назвал игру в Казани продолжением матча против "Ростова" (2:2). "Создавали очень много, но и в одной, и во второй игре не смогли победить, к большому сожалению, хотя моментов много. Имели подавляющее преимущество, но этого недостаточно для победы. Такое бывает, будем готовиться к следующему матчу", - сказал наставник сине-бело-голубых.

Также он высказался по поводу работы VAR, после вмешательства которой в матче на "Ак Барс Арене" были назначены два одиннадцатиметровых удара. "Мне сложно судить. В первом матче с "Арсеналом" судьи ошиблись, во втором судьи ошиблись - тут поставили, там не поставили, сегодня опять неоднозначное решение. Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с VAR. Поэтому пускай оценивают такие действия те, кто лучше разбирается", - добавил Семак.

На эту тему
Министр спорта Татарстана считает, что "Рубин" может побороться за место в Лиге чемпионов

В свою очередь, главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий назвал результат матча против "Зенита" "победой вопреки". "У нас были кадровые проблемы в центральной зоне, которые еще усугубились потерей Мусаева. Понятно, что качество поля было не лучшее, много верховой борьбы. Здесь не так много было футбола, сколько старания, удачи, мастерства в отдельных эпизодах", - отметил он.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов после победы "Рубина" над "Зенитом" заявил ТАСС, что команда в этом сезоне может побороться за путевку в Лигу чемпионов. Для того чтобы попасть в главный еврокубковый турнир, казанцам, которые с 34 очками занимают восьмое место в РПЛ, нужно завершить чемпионат России в двойке сильнейших, на данный момент их отставание от второй строчки в турнирной таблице составляет шесть очков. "Хочется вернуть Лигу чемпионов в Казань, в Татарстан, сегодня даже об этом можно немного поговорить. Для "Рубина" при тех тренере и игроках, которые есть, думаю, это по силам", - заявил собеседник агентства.

Также Леонов признал, что вопрос о состоянии газона арены "Рубина" является болезненным. В связи с этим клуб намерен провести следующий домашний матч не на "Ак Барс Арене", а на Центральном стадионе, где команда играла ранее. "К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня поле не в лучшем состоянии. К сожалению, никакие новые технологии не спасают, ничто не властно над погодой", - посетовал Леонов.

На эту тему
Российский футбол возвращается. С чем команды РПЛ подходят ко второй части чемпионата

"Зенит", несмотря на потерю пяти очков в матчах с "Ростовом" и "Рубином", с 42 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ - отрыв от идущего вторым ЦСКА составляет два очка. При этом в предыдущие сезоны, когда "Зенит" становился победителем первенства, а чемпионат России разыгрывался по системе "осень - весна", преимущество сине-бело-голубых перед ближайшим преследователем к 21-му туру было более серьезным - шесть очков в сезонах-2018/19 и 2019/20 и восемь очков в сезоне-2014/15. Со статистической точки зрения у "Зенита" хорошие шансы на то, чтобы защитить чемпионский титул. В семи из восьми предыдущих случаев, когда трофей разыгрывался по системе "осень - весна", первое место по итогам сезона занимала та команда, которая уходила лидером на зимнюю паузу; исключение из этого правила произошло в сезоне-2013/14, когда как раз-таки "Зенит" лидировал в чемпионате по итогам почти двух третей турнирной дистанции, но золото в итоге завоевал ЦСКА.

Конец гостевой неудачной серии "Локомотива"

Сезон-2020/21 складывается для серебряного призера чемпионата России неудачно - команда под руководством главного тренера Марко Николича занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Отставание от третьего и четвертого мест, которые дают право сыграть в третьем и втором квалификационных раундах нового турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - Лиги конференций, составляет три и четыре очка соответственно. Бороться за зону Лиги чемпионов москвичам будет сложно, а вот попасть в раунд плей-офф Лиги Европы вполне возможно. Для этого команде нужно выиграть всего три матча в Бетсити Кубке России, соперником по четвертьфиналу турнира станет "Сочи".

На эту тему
"Локомотив" обыграл "Арсенал" и прервал безвыигрышную восьмиматчевую серию на выезде

Несмотря на счет, победа в Туле далась "Локомотиву" непросто. Все голы железнодорожники забили в последние 20 минут игры. Мячи в ворота "Арсенала" отправили Федор Смолов, Мурило и Рифат Жемалетдинов. Для Смолова этот гол стал четвертым в сезоне-2020/21 и первым с 27 сентября 2020 года. Третьему забитому мячу гостей предшествовала передача в исполнении Дмитрия Баринова, который восстановился от полученной в августе тяжелой травмы и впервые после этого отметился результативным действием.

В Туле подошла к концу восьмиматчевая безвыигрышная серия "Локомотива" на выезде во всех турнирах (три ничьи, пять поражений). Команда Николича обыграла "Арсенал" на его поле впервые с 16 апреля 2017 года, тогда москвичи также разгромили туляков со счетом 3:0. Хозяева поля, потерпев поражение 8 марта, продлили серию без побед в чемпионате России до десяти матчей (восемь поражений, две ничьи).

' Матч ТВ/YouTube'

Матчи 22-го тура чемпионата России пройдут с 12 по 14 марта. В пятницу состоится игра между подмосковными "Химками" и "Ростовом". На субботу намечены четыре игры, среди которых выделяется московское дерби между "Динамо" и "Спартаком"; также в этот день пройдут игры "Урал" - "Ротор", "Арсенал" - ЦСКА и "Зенит" - "Ахмат". Программу тура в воскресенье закроют встречи "Уфа" - "Рубин", "Тамбов" - "Краснодар" и "Локомотив" - "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит21126346-1942
2ЦСКА21124537-1940
3Спартак21115539-2438
4Сочи21107432-2237
5Динамо21113728-2236
6Локомотив21104726-2534
7Ростов21104726-2234
8Рубин21104728-2634
9Краснодар2194838-2731
10Химки2185826-3129
11Ахмат2175920-2526
12Урал21411618-2523
13Ротор21461112-3118
14Уфа21351315-3314
15Арсенал21351317-3714
16Тамбов21341414-3413

 

Теги
Российский футболСлуцкий, Леонид ВикторовичСемак, Сергей БогдановичДзюба, Артем СергеевичНиколич, Марко
Мировой футбол
Капитан сборной Словакии по футболу Гамшик стал игроком шведского "Гётеборга"
Лучший бомбардир национальной команды подписал контракт до 30 июня 2021 года
Читать полностью