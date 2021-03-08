"Зенит" не дает интриге угаснуть. Чемпион России в Казани драматично проиграл "Рубину"

ТАСС, 8 марта. Борьба за титул чемпиона России по футболу обострилась в Международный женский день - действующий обладатель трофея петербургский "Зенит" в 21-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде проиграл казанскому "Рубину" со счетом 1:2. В другой встрече игрового дня проводящий неудачный сезон серебряный призер прошлого сезона московский "Локомотив" в Туле со счетом 3:0 победил местный "Арсенал".

"Зенит" под руководством главного тренера Сергея Семака неудачно начал 2021 год - сначала команда на "Газпром-Арене" проиграла тульскому "Арсеналу" (1:2) в 1/8 финала Бетсити Кубка России, а затем также на своем поле в большинстве упустила победу над "Ростовом" (2:2) в матче 20-го тура РПЛ, пропустив второй мяч в концовке игры. За двумя играми в Санкт-Петербурге последовал первый выезд после зимней паузы - в Казани сине-бело-голубые потерпели третье поражение в текущем чемпионате. Ранее в РПЛ "Зенит" проигрывал только "Динамо" (0:1, на выезде) и тому же "Рубину" (1:2, дома). Игра на "Ак Барс Арене" получилась событийной - до перерыва "Зенит" имел несколько моментов для того, чтобы открыть счет, но вратарь казанцев Юрий Дюпин здорово играл на последнем рубеже, а в тех моментах, когда его усилий не хватало, на помощь "Рубину" приходил каркас ворот. В матче против действующего чемпиона "Рубин" был вынужден обходиться сразу без восьми игроков: трех дисквалифицированных - защитника Силвие Бегича, а также полузащитников Оливера Абильдгора и Олега Шатова; и пяти травмированных - игроков обороны Михаила Меркулова и Алексея Грицаенко, а также хавбеков Александра Зуева, Хван Ин Бома и Мицуке Сайто. К этим кадровым потерям в начале первого тайма добавилась еще одна - новичок команды Леон Мусаев, перешедший в "Рубин" из "Зенита", случайно получил удар по лицу от партнера по команде Филипа Уремовича - хорват разбил нос одноклубнику, и тот был заменен.

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На 36-й минуте матча полузащитник "Зенита" Далер Кузяев коснулся рукой мяча после рикошета от своего тела в штрафной площади сине-бело-голубых, но главный арбитр встречи Сергей Карасев игру не остановил. В дело вмешались судьи, работавшие с системой видеоассистента рефери (VAR), - после их подсказки Карасев около четырех минут изучал повтор эпизода с разных ракурсов и все же назначил пенальти, который реализовал сербский нападающий "Рубина" Джордже Деспотович. Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд в разговоре с ТАСС назвал решение назначить 11-метровый удар правильным, а также высказался по поводу того, что на его принятие ушло так много времени. "Это произошло потому, что руки были разведены - раньше были такие указания, если игрок допускает технический брак, то это не считается игрой рукой. Но единственно верное решение было назначить пенальти", - отметил собеседник агентства. После перерыва преимущество "Зенита" стало подавляющим, но гости сумели сравнять счет только на 75-й минуте - отличился иранский нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун, который ранее выступал за "Рубин". При счете 1:1 обе команды продолжили играть на победу, придерживаясь своего стиля, - петербуржцы массированно шли вперед, а казанцы ждали шанса на контратаку. Он представился в компенсированное ко второму тайму время - Денис Макаров со своей половины поля выбежал на защитников "Зенита" Деяна Ловрена и Дугласа Сантоса, раскачал их ложными замахами и отправил мяч в дальний угол ворот Андрея Лунева - 2:1.

Даже после того, как "Рубин" вновь повел в счете, "Зенит" не опустил руки и продолжил идти вперед - за настойчивость гости были вознаграждены пенальти, который после вмешательства VAR был назначен за фол защитника Карла Старфельта на полузащитнике Алексее Сутормине. Одиннадцатиметровый отправился исполнять Артем Дзюба - его удар получился недостаточно сильным, и Юрий Дюпин спас для своей команды победу. Для форварда "Зенита" этот пенальти стал вторым нереализованным в чемпионате России сезона-2020/21 и десятым - в карьере.

' Матч ТВ/YouTube'

Амбиции "Рубина" и шансы "Зенита" на третий подряд титул Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции назвал игру в Казани продолжением матча против "Ростова" (2:2). "Создавали очень много, но и в одной, и во второй игре не смогли победить, к большому сожалению, хотя моментов много. Имели подавляющее преимущество, но этого недостаточно для победы. Такое бывает, будем готовиться к следующему матчу", - сказал наставник сине-бело-голубых. Также он высказался по поводу работы VAR, после вмешательства которой в матче на "Ак Барс Арене" были назначены два одиннадцатиметровых удара. "Мне сложно судить. В первом матче с "Арсеналом" судьи ошиблись, во втором судьи ошиблись - тут поставили, там не поставили, сегодня опять неоднозначное решение. Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с VAR. Поэтому пускай оценивают такие действия те, кто лучше разбирается", - добавил Семак.

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В свою очередь, главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий назвал результат матча против "Зенита" "победой вопреки". "У нас были кадровые проблемы в центральной зоне, которые еще усугубились потерей Мусаева. Понятно, что качество поля было не лучшее, много верховой борьбы. Здесь не так много было футбола, сколько старания, удачи, мастерства в отдельных эпизодах", - отметил он. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов после победы "Рубина" над "Зенитом" заявил ТАСС, что команда в этом сезоне может побороться за путевку в Лигу чемпионов. Для того чтобы попасть в главный еврокубковый турнир, казанцам, которые с 34 очками занимают восьмое место в РПЛ, нужно завершить чемпионат России в двойке сильнейших, на данный момент их отставание от второй строчки в турнирной таблице составляет шесть очков. "Хочется вернуть Лигу чемпионов в Казань, в Татарстан, сегодня даже об этом можно немного поговорить. Для "Рубина" при тех тренере и игроках, которые есть, думаю, это по силам", - заявил собеседник агентства. Также Леонов признал, что вопрос о состоянии газона арены "Рубина" является болезненным. В связи с этим клуб намерен провести следующий домашний матч не на "Ак Барс Арене", а на Центральном стадионе, где команда играла ранее. "К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня поле не в лучшем состоянии. К сожалению, никакие новые технологии не спасают, ничто не властно над погодой", - посетовал Леонов.

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"Зенит", несмотря на потерю пяти очков в матчах с "Ростовом" и "Рубином", с 42 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ - отрыв от идущего вторым ЦСКА составляет два очка. При этом в предыдущие сезоны, когда "Зенит" становился победителем первенства, а чемпионат России разыгрывался по системе "осень - весна", преимущество сине-бело-голубых перед ближайшим преследователем к 21-му туру было более серьезным - шесть очков в сезонах-2018/19 и 2019/20 и восемь очков в сезоне-2014/15. Со статистической точки зрения у "Зенита" хорошие шансы на то, чтобы защитить чемпионский титул. В семи из восьми предыдущих случаев, когда трофей разыгрывался по системе "осень - весна", первое место по итогам сезона занимала та команда, которая уходила лидером на зимнюю паузу; исключение из этого правила произошло в сезоне-2013/14, когда как раз-таки "Зенит" лидировал в чемпионате по итогам почти двух третей турнирной дистанции, но золото в итоге завоевал ЦСКА. Конец гостевой неудачной серии "Локомотива" Сезон-2020/21 складывается для серебряного призера чемпионата России неудачно - команда под руководством главного тренера Марко Николича занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Отставание от третьего и четвертого мест, которые дают право сыграть в третьем и втором квалификационных раундах нового турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - Лиги конференций, составляет три и четыре очка соответственно. Бороться за зону Лиги чемпионов москвичам будет сложно, а вот попасть в раунд плей-офф Лиги Европы вполне возможно. Для этого команде нужно выиграть всего три матча в Бетсити Кубке России, соперником по четвертьфиналу турнира станет "Сочи".

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Несмотря на счет, победа в Туле далась "Локомотиву" непросто. Все голы железнодорожники забили в последние 20 минут игры. Мячи в ворота "Арсенала" отправили Федор Смолов, Мурило и Рифат Жемалетдинов. Для Смолова этот гол стал четвертым в сезоне-2020/21 и первым с 27 сентября 2020 года. Третьему забитому мячу гостей предшествовала передача в исполнении Дмитрия Баринова, который восстановился от полученной в августе тяжелой травмы и впервые после этого отметился результативным действием. В Туле подошла к концу восьмиматчевая безвыигрышная серия "Локомотива" на выезде во всех турнирах (три ничьи, пять поражений). Команда Николича обыграла "Арсенал" на его поле впервые с 16 апреля 2017 года, тогда москвичи также разгромили туляков со счетом 3:0. Хозяева поля, потерпев поражение 8 марта, продлили серию без побед в чемпионате России до десяти матчей (восемь поражений, две ничьи).

' Матч ТВ/YouTube'

Матчи 22-го тура чемпионата России пройдут с 12 по 14 марта. В пятницу состоится игра между подмосковными "Химками" и "Ростовом". На субботу намечены четыре игры, среди которых выделяется московское дерби между "Динамо" и "Спартаком"; также в этот день пройдут игры "Урал" - "Ротор", "Арсенал" - ЦСКА и "Зенит" - "Ахмат". Программу тура в воскресенье закроют встречи "Уфа" - "Рубин", "Тамбов" - "Краснодар" и "Локомотив" - "Сочи".