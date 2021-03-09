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Футбол во Франции

"Монако" обыграл "Ниццу" в матче Кубка Франции. Головин заменил Фабрегаса

Россиянин вышел на поле на 80-й минуте

ТАСС, 9 марта. /ТАСС/. "Монако" в гостях победил со счетом 2:0 "Ниццу" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу.

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Голы забили Кевин Фолланд (29-я минута) и Рубен Агилар (87).

Полузащитник "Монако" Александр Головин появился на поле на 80-й минуте, заменив Сеска Фабрегаса. В текущем сезоне 24-летний россиянин отыграл 13 матчей, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач. Во встрече чемпионата с "Нимом" 7 февраля он отметился первым в карьере хет-триком.

В ближайшем матче чемпионата страны "Монако" 14 марта примет лидирующий в турнирной таблице "Лилль".

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