Конте: поражение от "Интера" лишило "Аталанту" шансов на победу в чемпионате Италии

ТАСС, 9 марта. Футбольный клуб "Аталанта" после поражения в матче 26-го тура против "Интера" лишился шансов на победу в чемпионате Италии. Об этом заявил главный тренер "Интера" Антонио Конте, комментарий которого приводит портал Sky Sport Italia .

"Интер" обыграл "Аталанту" со счетом 1:0 и упрочил лидерство в таблице чемпионата Италии, набрав 62 очка. Идущий вторым "Милан" обыграл "Верону" (2:0) и набрал 56 очков, на третьей позиции находится "Ювентус" (52 очка), который в 26-м туре победил "Лацио" (3:1). "Аталанта" занимает пятое место с 49 очками.

"Мы играли позже "Милана" и "Ювентуса" и знали об их победах, что усиливало давление на футболистов, - сказал Конте. - "Аталанта" отняла много очков у лидеров чемпионата, это сложная команда, к игре с которой нужно хорошо подготовиться, иначе вы сильно рискуете".

"Мы набрали три важнейших очка против великолепной команды, и, по сути, лишили ее шансов на победу в чемпионате. Я считаю, что "Аталанта" могла бы претендовать на чемпионство", - добавил главный тренер "Интера".

В следующем туре "Интер" 14 марта сыграет в гостях с "Торино". "Аталанта" 12 марта встретится дома со "Специей".