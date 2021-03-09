"Вегас" прервал серию из шести побед в НХЛ, проиграв "Миннесоте"

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

"Миннесота" набрала 29 очков в 23 матчах и занимает третье место в таблице Западного дивизиона. "Вегас" прервал серию из шести побед подряд и с 33 очками за 22 игры находится на первом месте.

Следующий матч команды проведут 11 марта в Сент-Поле (штат Миннесота).