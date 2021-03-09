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НХЛ

"Вегас" прервал серию из шести побед в НХЛ, проиграв "Миннесоте"

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не отметился результативными действиями
Защитник "Вегаса" Николас Хейг и нападающий "Миннесоты" Матс Цуккарелло AP Photo/Stacy Bengs
Описание
Защитник "Вегаса" Николас Хейг и нападающий "Миннесоты" Матс Цуккарелло
© AP Photo/Stacy Bengs

ТАСС, 9 марта. "Миннесота" со счетом 2:0 обыграла "Вегас" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Кевин Фиала (11-я минута) и Йонас Бродин (60).

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

"Миннесота" набрала 29 очков в 23 матчах и занимает третье место в таблице Западного дивизиона. "Вегас" прервал серию из шести побед подряд и с 33 очками за 22 игры находится на первом месте.

Следующий матч команды проведут 11 марта в Сент-Поле (штат Миннесота).

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