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НХЛ

"Аризона" обыграла "Колорадо" в матче НХЛ. Ничушкин набрал очки в третьей игре подряд

Россиянин отметился заброшенной шайбой
Валерий Ничушкин AP Photo/Ross D. Franklin
Описание
Валерий Ничушкин
© AP Photo/Ross D. Franklin

ТАСС, 9 марта. "Аризона" со счетом 3:2 обыграла "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дерик Брассард (5-я минута), Джейкоб Чичран (16), Йохан Ларссон (45). У проигравших отличились Валерий Ничушкин (30), Андре Бураковски (35).

Ничушкин забросил пятую шайбу в текущем сезоне НХЛ, всего на счету россиянина 8 очков (5 голов + 3 передачи) в 23 матчах. Он отметился результативным действием в третьей игре подряд.

"Аризона" набрала 27 очка в 25 матчах и занимает пятую строчку в таблице Западного дивизиона. "Колорадо" находится на четвертой позиции, набрав 28 очков за 23 игры.

Следующую встречу команды проведут 11 марта в Денвере (штат Колорадо).

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