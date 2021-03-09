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НХЛ

"Сан-Хосе" обыграл "Сент-Луис" в матче НХЛ. Тарасенко набрал первое очко в сезоне

Нападающий "Сент-Луиса" отметился результативным действием впервые с октября 2019 года
Владимир Тарасенко AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Владимир Тарасенко
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 9 марта. "Сан-Хосе" в овертайме со счетом 3:2 обыграл "Сент-Луис" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Марк-Эдуард Власич (28), Логан Кутюр (48), Эвандер Кейн (61). У проигравших отличились Нико Миккола (5), Брэйден Шенн (40).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отдал голевую передачу. Это первое результативное действие россиянина во втором матче в сезоне НХЛ. В сентябре 2020 года Тарасенко перенес операцию на плече - третью за 2,5 года. В последний раз россиянин отмечался результативными действиями 22 октября 2019 года в игре против "Колорадо" (гол + две передачи).

Миккола также набрал первое очко в сезоне и забросил дебютную шайбу в НХЛ.

"Сан-Хосе" занимает последнее, восьмое место в таблице Западного дивизиона, набрав 21 очко в 23 матчах. "Сент-Луис" находится на второй позиции с 32 очками за 26 игр.

Следующий матч "Сент-Луис" проведет 13 марта дома против "Вегаса". "Сан-Хосе" в тот же день сыграет в гостях с "Анахаймом".

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