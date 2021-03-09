Бывший футболист "Вильярреала" Акоста найден мертвым в Уругвае

ТАСС, 9 марта. Тело бывшего футболиста испанского "Вильярреала" Франко Акосты найдено в Уругвае. Об этом сообщает газета As.

В субботу Акоста пропал после попытки пересечь реку в департаменте Канелонес. Уругваец пытался переплыть реку в компании своего брата, которому удалось выбраться самостоятельно и попросить о помощи. Тело 25-летнего игрока было обнаружено через два дня практически в том же месте, где его видели в последний раз.

Акоста выступал с 2020 года за "Атенас", представляющий второй дивизион чемпионата Уругвая. Нападающий принадлежал "Вильярреалу" с 2015 по 2020 год, но не провел ни одного официального матча в составе команды, он выступал за вторую команду клуба и играл в аренде в испанском "Расинге" и уругвайской "Пласе". На его счету 14 матчей и шесть голов в составе молодежной сборной Уругвая.