Елена Вяльбе назвала бюджет Федерации лыжных гонок России

"У нас есть разные источники финансирования. Основной источник - Центр спортивной подготовки, который закрывает практически все сборы и соревнования, - сказала Вяльбе. - Последние два-три года мы даже получаем деньги на материально-техническое обеспечение. А спонсорских денег правда мало, и их не хватает".

"Но мы рады и тому, что есть. Для нас немаловажно, с кем мы работаем. С "Лукойлом" - с 1997 года. До последнего дефолта от него приходили достаточно большие деньги, сейчас их стало ровно вполовину меньше, но спасибо, что они хотя бы есть. Многие федерации вообще потеряли спонсоров", - добавила она.

Вяльбе отметила, что регионы сами вкладывают деньги в развитие лыжных гонок и в членов сборной страны. "Каждый год мы отмечаем и благодарим их. У нас нет бюджета даже в сто миллионов. Да что там говорить, у нас даже чуть меньше, чем вполовину", - добавила она.

В воскресенье российские лыжники завершили выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе, команда завоевала одну золотую, три серебряные и одну бронзовую награду. Лучшим в команде стал Александр Большунов, одержавший первую в карьере победу на чемпионате мира.