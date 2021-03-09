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Зимние олимпийские виды спорта

Елена Вяльбе назвала бюджет Федерации лыжных гонок России

Глава Федерации лыжных гонок России отметила, что организации не хватает спонсорских денег
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Годовой бюджет Федерации лыжных гонок России составляет менее 50 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказала президент организации Елена Вяльбе.

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"У нас есть разные источники финансирования. Основной источник - Центр спортивной подготовки, который закрывает практически все сборы и соревнования, - сказала Вяльбе. - Последние два-три года мы даже получаем деньги на материально-техническое обеспечение. А спонсорских денег правда мало, и их не хватает".

"Но мы рады и тому, что есть. Для нас немаловажно, с кем мы работаем. С "Лукойлом" - с 1997 года. До последнего дефолта от него приходили достаточно большие деньги, сейчас их стало ровно вполовину меньше, но спасибо, что они хотя бы есть. Многие федерации вообще потеряли спонсоров", - добавила она.

Вяльбе отметила, что регионы сами вкладывают деньги в развитие лыжных гонок и в членов сборной страны. "Каждый год мы отмечаем и благодарим их. У нас нет бюджета даже в сто миллионов. Да что там говорить, у нас даже чуть меньше, чем вполовину", - добавила она.

В воскресенье российские лыжники завершили выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе, команда завоевала одну золотую, три серебряные и одну бронзовую награду. Лучшим в команде стал Александр Большунов, одержавший первую в карьере победу на чемпионате мира.

Теги
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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