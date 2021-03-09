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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе объяснила, почему поддерживает присутствие девушки Большунова на соревнованиях

По мнению главы Федерации лыжных гонок России, будущая супруга лыжника делает все для того, чтобы ему было спокойно и комфортно на турнирах

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Присутствие Анны Жеребятьевой на соревнованиях идет на пользу лучшему российскому лыжнику Александру Большунову. Такое мнение в интервью ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Жеребятьева присутствовала на чемпионате мира в Оберстдорфе, который завершился в воскресенье. Она тоже является лыжницей, в прошлом привлекалась к выступлению за основной состав сборной страны.

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"Конечно, нельзя говорить о том, что он выступает хуже, если нет Ани, - сказала Вяльбе. - Мы просто все знаем, что она ему нисколько не мешает, это самое главное. Можно приехать на соревнования с мужем или женой, но при этом через день начать выяснять отношения, что бывает довольно часто, особенно у молодых пар. Аня делает все для того, чтобы Саше было спокойно и комфортно".

"Для меня она просто жена декабриста. На этом чемпионате мира она не в команде, она не тренируются, мы за нее не платим. Но она является неким буфером, она его понимает как никто другой, и он ей отдается полностью. Ее присутствие Саше идет только в плюс", - добавила она.

В Оберстдорфе Большунов завоевал первое в карьере золото чемпионата мира, две серебряные и одну бронзовую награду. По числу медалей он стал лучшим на турнире.

В апреле Большунов и Жеребятьева планируют пожениться.

Теги
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