Вяльбе объяснила, почему поддерживает присутствие девушки Большунова на соревнованиях

Жеребятьева присутствовала на чемпионате мира в Оберстдорфе, который завершился в воскресенье. Она тоже является лыжницей, в прошлом привлекалась к выступлению за основной состав сборной страны.

"Конечно, нельзя говорить о том, что он выступает хуже, если нет Ани, - сказала Вяльбе. - Мы просто все знаем, что она ему нисколько не мешает, это самое главное. Можно приехать на соревнования с мужем или женой, но при этом через день начать выяснять отношения, что бывает довольно часто, особенно у молодых пар. Аня делает все для того, чтобы Саше было спокойно и комфортно".

"Для меня она просто жена декабриста. На этом чемпионате мира она не в команде, она не тренируются, мы за нее не платим. Но она является неким буфером, она его понимает как никто другой, и он ей отдается полностью. Ее присутствие Саше идет только в плюс", - добавила она.

В Оберстдорфе Большунов завоевал первое в карьере золото чемпионата мира, две серебряные и одну бронзовую награду. По числу медалей он стал лучшим на турнире.

В апреле Большунов и Жеребятьева планируют пожениться.