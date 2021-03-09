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Зимние олимпийские виды спорта

Объявлен состав сборной Норвегии на заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам

Финальный этап пройдет в Швейцарии 13-14 марта

ТАСС, 9 марта. Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам объявил состав команды на финальный этап Кубка мира, который пройдет в швейцарском Энгадине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

В состав мужской команды вошли Харальд Амундсен, Пол Голберг, Ханс Холунд, Йон Хопе, Йоханнес Клебо, Хегстад Крюгер, Мартин Нюэнгет, Даниэль Сток и Эрик Вальнес.

В женскую команду включены Хедда Амундсен, Хелена Фоссехолм, Рагниль Хага, Тереза Йохауг, Анна Кальво, Марта Сканес, Анна Свендсен, Хейди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг.

Финальный этап Кубка мира в Энгадине пройдет с 13 по 14 марта.

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