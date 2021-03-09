{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе рассказала о жалобе в МОК на дополнительное наказание Большунову

Глава Федерации лыжных гонок России отметила, что при вынесении решения об испытательном сроке российскому лыжнику был нарушен регламент

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российская сторона отправила в Международный олимпийский комитет (МОК) официальное письмо, в котором выразила несогласие с решением наложить на лыжника Александра Большунова дополнительное наказание за инцидент с финном Йони Мяки. Об этом в интервью ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

На эту тему
Испытательный срок Большунова за инцидент с финским лыжником истечет в следующем сезоне

Независимый комиссар по этике и соответствию Международной федерации лыжного спорта (FIS) Стефан Нетцле перед стартом чемпионата мира в Оберстдорфе назначил Большунову испытательный срок. Российский лыжник может быть отстранен на два этапа Кубка мира, если на ближайших соревнованиях вновь продемонстрирует неспортивное поведение.

"Мы считаем странным, что на наше письмо на имя Томаса Баха и главе комиссии по этике МОК Пан Ги Муну никто не ответил, - сказала Вяльбе. - Были же нарушены все регламенты, в FIS даже нет комиссии, которая бы рассматривала вопросы этики. Дело было передано третьей стороне".

"Если имеется в виду господин Нетцле, то он не может быть независимым, потому что всегда привлекается в качестве юриста для FIS. Там куча нарушений, и именно по этой причине мы написали Томасу Баху и Пан Ги Муну", - отметила она.

Инцидент между Большуновым и Мяки произошел во время эстафеты на январском этапе Кубка мира в финском Лахти. В борьбе за бронзу в финишном створе Мяки задел лыжу Большунова, сбив его с темпа. В ответ российский лыжник отмахнулся палкой, а после финиша въехал в финна. Результат российской команды аннулировали.

Теги
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
Вяльбе: под запретом на лыжном чемпионате мира были даже российские флаги на номерах машин
Российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года должны выступать без государственной символики
Читать полностью