Вяльбе рассказала о жалобе в МОК на дополнительное наказание Большунову

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российская сторона отправила в Международный олимпийский комитет (МОК) официальное письмо, в котором выразила несогласие с решением наложить на лыжника Александра Большунова дополнительное наказание за инцидент с финном Йони Мяки. Об этом в интервью ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Независимый комиссар по этике и соответствию Международной федерации лыжного спорта (FIS) Стефан Нетцле перед стартом чемпионата мира в Оберстдорфе назначил Большунову испытательный срок. Российский лыжник может быть отстранен на два этапа Кубка мира, если на ближайших соревнованиях вновь продемонстрирует неспортивное поведение.

"Мы считаем странным, что на наше письмо на имя Томаса Баха и главе комиссии по этике МОК Пан Ги Муну никто не ответил, - сказала Вяльбе. - Были же нарушены все регламенты, в FIS даже нет комиссии, которая бы рассматривала вопросы этики. Дело было передано третьей стороне".

"Если имеется в виду господин Нетцле, то он не может быть независимым, потому что всегда привлекается в качестве юриста для FIS. Там куча нарушений, и именно по этой причине мы написали Томасу Баху и Пан Ги Муну", - отметила она.

Инцидент между Большуновым и Мяки произошел во время эстафеты на январском этапе Кубка мира в финском Лахти. В борьбе за бронзу в финишном створе Мяки задел лыжу Большунова, сбив его с темпа. В ответ российский лыжник отмахнулся палкой, а после финиша въехал в финна. Результат российской команды аннулировали.