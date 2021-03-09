Умер главный тренер клуба МХЛ "Красная Армия" Левицкий

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия" Александр Левицкий скончался на 57-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Александр Левицкий скончался в больнице, у него был инсульт", - рассказал собеседник агентства.

Левицкий возглавлял "Красную Армию" с июля 2019 года. В сезоне-2018/19 он входил в тренерский штаб юниорской сборной России, которая выиграла серебряные медали чемпионата мира. С 2006 года Левицкий работал в хоккейной школе ЦСКА. В качестве главного тренера он трижды привел к званию чемпионов России команду 2001 года рождения, многие из игроков которой ныне выступают за "Красную Армию".

В нынешнем сезоне "Красная Армия" в первом раунде плей-офф МХЛ встретится со "Спартаком". Серия стартует 11 марта.