Эспозито считает, что Овечкин может побить рекорд Гретцки по количеству шайб

ТАСС. 9 марта. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб за всю историю лиги. Такое мнение высказал двукратный обладатель Кубка Стэнли канадец Фил Эспозито, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

На счету Овечкина 714 шайб за всю карьеру в НХЛ, он находится на седьмом месте в списке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки занимает первое место в списке бомбардиров с 894 шайбами, Эспозито располагается на шестой позиции (717).

"Потеря игр [из-за коронавируса в прошлом сезоне и четырех матчей в нынешнем из-за нарушения протокола о COVID-19], несомненно, снизит шансы Овечкина. То, что сделал Гретцки, является феноменальным достижением. Если кто-то и мог бы [побить рекорд], я думаю, Овечкин", - сказал Эспозито.

35-летний Овечкин является воспитанником московского "Динамо". Он был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, с 2005 года он выступает в НХЛ за столичный клуб, в 2008 году подписал контракт на 13 лет на общую сумму $124 млн. В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал десять голевых передач.

Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз "Тед Линдсей эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). В 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли.

Эспозито 79 лет, он завершил карьеру в 1981 году. За карьеру канадец выступал за "Чикаго","Бостон" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Эспозито является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1969/70, 1971/72), участником десяти Матчей всех звезд НХЛ, шесть раз становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.